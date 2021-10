Paris Mosaïques 9 île de France, Paris Ateliers Amasco Apprendre en s’amusant Paris 9e Mosaïques 9 Paris Catégories d’évènement: île de France

Ateliers Amasco Apprendre en s’amusant Paris 9e Mosaïques 9, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 17h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 18h30

payant

Vous avez envie que vos enfants continuent d’être stimulés intellectuellement pendant les vacances scolaires ? Vous avez envie qu’ils puissent s’épanouir en parallèle de l’école ? Les Ateliers Amasco sont fait pour vous (ou plutôt pour vos enfants !) Vous avez envie que vos enfants continuent d’être stimulés intellectuellement pendant les vacances scolaires ? Vous avez envie qu’ils puissent s’épanouir en parallèle de l’école ? Les Ateliers Amasco sont fait pour vous (ou plutôt pour vos enfants !) Amasco à la maison, en quoi ça consiste ? C’est une alternance de temps en visio (2h le matin, 2h l’après-midi) et de temps hors écran guidés par l’animateur (1h le matin, 1h l’après-midi), pendant 5 jours. Ainsi, les enfants ne passent pas plus d’une heure consécutive devant un écran et restent stimulés tout au long de la journée ! Répartis par groupes d’âges, ils seront invités à apprendre en s’amusant grâce à des activités variées : sciences, anglais, escape game, méditation, activités artistiques, etc… ‍‍ L’occasion pour eux de découvrir de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes ! Les ateliers s’adressent pour le moment uniquement à des enfants de 6 à 13 ans. Des exemples d’activités ? Des créations artistiques

Créations manuelles

Escape game intéractif

Chorégraphies Les enfants sont encadrés par des enseignants ou professionnels de l’animation formés par l’équipe pédagogique Amasco. Le principal objectif développer la confiance en soi, l’estime de soi et former au numérique. Amasco en 1 minute: Les infos pratiques: Pour participer il suffit d’une connexion internet

Une tablette ou ordinateur

Une caméra et un micro La présence des parents n’est pas particulièrement nécéssaire pendant les ateliers. Contribution: afin de permettre au plus grand nombre, l’association a mis en place une contribution au quotient familial. La contribution varie entre 10 et 140 euros la semaine. Inscrivez vous Animations -> Atelier / Cours Mosaïques 9 24 Rue Catherine de La Rochefoucauld Paris 75009

Ligne 7 Le pelletier

Contact :Ateliers Amasco 07 61 04 34 34 contact@amasco.fr https://www.amasco.fr/ https://www.facebook.com/ateliersamasco 0761043434 contact@amasco.fr Animations -> Atelier / Cours Enfants

Date complète :

2021-10-25T09:00:00+02:00_2021-10-25T17:00:00+02:00;2021-10-26T09:00:00+02:00_2021-10-26T17:00:00+02:00;2021-10-27T09:00:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-28T09:00:00+02:00_2021-10-28T17:00:00+02:00;2021-10-29T09:00:00+02:00_2021-10-29T17:00:00+02:00;2021-10-25T08:30:00+02:00_2021-10-25T18:30:00+02:00;2021-10-26T08:30:00+02:00_2021-10-26T18:30:00+02:00;2021-10-27T08:30:00+02:00_2021-10-27T18:30:00+02:00;2021-10-28T08:30:00+02:00_2021-10-28T18:30:00+02:00;2021-10-29T08:30:00+02:00_2021-10-29T18:30:00+02:00

