Paris Mom Frenay île de France, Paris Ateliers Amasco Apprendre en s’amusant Paris 12e Mom Frenay Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers Amasco Apprendre en s’amusant Paris 12e Mom Frenay, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 5 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 18h30

payant

Vous avez envie que vos enfants continuent d’être stimulés intellectuellement pendant les vacances scolaires ? Vous avez envie qu’ils puissent s’épanouir en parallèle de l’école ? Les Ateliers Amasco sont fait pour vous (ou plutôt pour vos enfants !) APPRENDRE EN S’AMUSANT AVEC LES ATELIERS AMASCO C’EST POSSIBLE ! Les Ateliers Amasco proposent des ateliers ludiques et pédagogiques pendant les vacances scolaires. Les activités sont basées sur la pédagogie par le jeu a développée par notre équipe pédagogique . Au menu, théâtre, jeux de société, jeux de construction, de programmation, et jeux d’extérieurs ; chasse au trésor, énigmes, jeux de langages. Les activités s’enrichissent à chaque fois des talents de l’animateur et des goûts des enfants. Les enfant sont accueillis par petit groupe par des enseignants, et animateurs, un bilan sera remis à l’issu de la semaine. Un groupe Whatsapp est créé avec les familles pour partager les bons moments de la journée ainsi qu’un Petit journal. DÉCOUVREZ LES PROGRAMME : Des jeux ludiques et logiques, Danses, Expressions corporelles Relaxation Rédaction de contes Ecriture de poésie Atelier Robotique.. ET BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT ! Info pratiques : Voir tous les sites à Paris 11, Paris 12, Paris 13, Paris 14, Paris 15, Paris 9, Paris 18, Paris 17, Paris 19 et Paris 20 Plus d’informations sur les lieux Informations sur nos activités Déjeuner sur place (à fournir) Accueil des enfants à partir de 8h30 jusqu’à 18h30 Animations -> Stage Mom Frenay Place Henri Frenay Paris 75012

1, 14 : Gare de Lyon (216m) 6, 14 : Bercy (558m)

Contact :Ateliers Amasco 0761043434 famille-paris@amasco.fr https://www.amasco.fr/ https://www.facebook.com/ateliersamasco 0761043434 contact@amasco.fr Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-11-02T08:30:00+01:00_2021-11-02T18:30:00+01:00;2021-11-03T08:30:00+01:00_2021-11-03T18:30:00+01:00;2021-11-04T08:30:00+01:00_2021-11-04T18:30:00+01:00;2021-11-05T08:30:00+01:00_2021-11-05T18:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mom Frenay Adresse Place Henri Frenay Ville Paris lieuville Mom Frenay Paris