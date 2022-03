Ateliers “Agriculture Urbaine” au Paysan Urbain Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers “Agriculture Urbaine” au Paysan Urbain Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Saveurs en partage est un commerce alimentaire de proximité à vocation sociale et solidaire. Partenaire du Paysan Urbain, nous organisons des ateliers au sein de leur épicerie dans le 20ème arrondissement. Atelier “Blind Test des Saveurs”, à l’épicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE Saveurs en Partage est une initiative engagée portée par un collectif de femmes entrepreneures. Commerce alimentaire de proximité à vocation sociale et solidaire, il vise à rendre accessible à toutes et à tous des produits bios, de saison, en vrac et / ou en circuit court grâce à une double-tarification. Lors d’une expérience insolite, découvrez les étonnants produits du Paysan Urbain :

– Micro-pousses

– Fleurs comestibles

– Aromates Les yeux bandés, nous vous ferons goûter et sentir ce que nous cultivons au Paysan Urbain. Le but du jeu sera de retrouver ce que vous avez gouté ! Atelier sans inscription Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE 38 Boulevard Mortier Paris 75020 Contact : animation@lepaysanurbain.fr https://www.facebook.com/LePaysanUrbain Atelier;Gourmand;Nature

Date complète :

2022-03-09T15:00:00+01:00_2022-03-09T16:30:00+01:00

@lepaysanurbain

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE Adresse 38 Boulevard Mortier Ville Paris lieuville Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE Paris Departement Paris

Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers “Agriculture Urbaine” au Paysan Urbain Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE 2022-03-09 was last modified: by Ateliers “Agriculture Urbaine” au Paysan Urbain Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE 9 mars 2022 Epicerie Solidaire SAVEURS EN PARTAGE Paris Paris

Paris Paris