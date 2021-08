Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges Ateliers adultes – Les ateliers créatifs Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Ateliers adultes – Les ateliers créatifs Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 11 septembre 2021, Épinal. Ateliers adultes – Les ateliers créatifs

le samedi 11 septembre à Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC)

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les débutants comme pour les confirmés, ces ateliers proposent d’explorer les expositions temporaires et les collections permanentes du musée. Des séances originales pour évoluer à son rythme, échanger ses expériences, progresser en groupe et découvrir de nouvelles techniques d’expression plastique. **« Fragments »** _À partir d’un détail d’une « œuvre mystère », imaginez ce qu’il s’y trouve autour. L’œuvre sera dévoilée en fin de séance._

5€/séance, matériel fourni.

Un rendez-vous par mois le samedi, pour les débutants comme pour les confirmés, ces ateliers proposent d’explorer les expositions temporaires et les collections permanentes du musée. Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:30:00 2021-09-11T12:30:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T16:00:00;2021-09-11T16:00:00 2021-09-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Adresse 1 place Lagarde , 88000 Epinal Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal