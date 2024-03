ATELIERS ADOS / Fresque puzzle junior Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, mardi 5 mars 2024.

ATELIERS ADOS / Fresque puzzle junior La Fresque de la Biodiversité « Junior » est un atelier et un jeu qui se fait en groupe en réfléchissant ensemble. Mardi 5 mars, 14h30 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) À partir de 11 ans

par l’association « Biodiverso »

La Fresque de la Biodiversité « Junior » est un atelier et un jeu qui se fait en groupe en réfléchissant ensemble, il permet de mieux comprendre la biodiversité et comment elle est détériorée.

L’atelier puzzle Junior est destiné à un public de collégiens.

Mardi 5 mars et 23 avril de 14h30 à 16h30 – à partir de 11 ans

Inscription sur : https://www.billetweb.fr/loiret-45

En savoir plus sur : https://www.fresquedelabiodiversite.org/

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05

