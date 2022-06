ATELIERS A METALLURGIC PARK Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Catégorie d’évènement: Dommartin-le-Franc

13 rue du Maréchal Leclerc Dommartin-le-Franc 52110 Dommartin-le-Franc Toujours très appréciés à tout âge, des ateliers de moulage de médailles en étain sont organisés au cours des vacances scolaires.

Pour une initiation aux secrets du moulage ! Venez découvrir la technique du moulage au sable ! Participer à la création d’une médaille en étain avec cet atelier familial qui mêle bonne humeur et dextérité. D’autres ateliers avec animations : moulages culinaires ou jeux d’enquête ! metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr +33 3 25 04 07 07 http://www.metallurgicpark.fr/ Toujours très appréciés à tout âge, des ateliers de moulage de médailles en étain sont organisés au cours des vacances scolaires.

