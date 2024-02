Ateliers à l’EVS de Levet Levet, vendredi 9 février 2024.

Ateliers à l’EVS de Levet Levet Cher

Lundi

En février, retrouvez des ateliers thématiques pour tous les âges.

Atelier projet « petits jardins » proposé pour les enfants de plus de 6 ans le mercredi 21 janvier de 9h30 à 11h30.

Atelier cuisine pour les plus de 60 ans suivi du repas les vendredis 9 et 23 février de 10h à 13h.

Atelier pour le code de la route pour les ados à partir de 15ans le lundi 26 février de 15h à 16h.

Les places sont limitées. EUR.

Place Roland de Vaux

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire evs.levet@ligue18.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-09



L’événement Ateliers à l’EVS de Levet Levet a été mis à jour le 2024-02-01 par OT LIGNIERES