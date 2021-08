Breuty Abbaye Notre-Dame Breuty, Charente Ateliers à l’abbaye de la Couronne pour les curieux de 7 à 12 ans ! Abbaye Notre-Dame Breuty Catégories d’évènement: Breuty

Abbaye Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 17:00

« Bâtisseurs du Moyen Âge » Visite de l’abbaye suivie de manipulations et création de maquettes en compagnie de Lisa Lamazerolles et de Flavie Gabriel.

Gratuit. Atelier limité à 10 enfants. Sur inscription. RDV : cour d’honneur de l’Abbaye, rue Léonard Jarraud.

Atelier Archi’facile. Une visite spécialement organisée pour eux, qui permet aux enfants de découvrir l’abbaye. Abbaye Notre-Dame 25, Rue Léonard Jarraud 16400 La Couronne Breuty Charente

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

