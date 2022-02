Ateliers à la Ferme Saint-Michel-sur-Savasse Saint-Michel-sur-Savasse Catégories d’évènement: Drôme

Ateliers à la Ferme Saint-Michel-sur-Savasse, 30 mai 2022, Saint-Michel-sur-Savasse. Ateliers à la Ferme Aux Collines Aromatiques 525 route de la Toume Saint-Michel-sur-Savasse

2022-05-30 09:00:00 – 2022-05-30 16:30:00 Aux Collines Aromatiques 525 route de la Toume

Saint-Michel-sur-Savasse Drôme Saint-Michel-sur-Savasse 90 90 EUR Au programme :

– Matinée balade découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales autour de la ferme

– Midi retour à la ferme pour pique-nique tiré du sac

– Après-midi atelier à thème en fonction de la date collinesarom@gmail.com Aux Collines Aromatiques 525 route de la Toume Saint-Michel-sur-Savasse

