Une semaine d'ateliers théâtre, danse et créations sonores à destination d'un groupe de 10 jeunes (entre 12 et 20 ans). Ce stage se repartira sur 5 demi-journées (durée : 3 à 4h) et aura lieu au local de la compagnie 8 rue Darquier à Toulouse du 28 aout au 1er septembre. Cette semaine d'ateliers pluridisciplinaires s'inscrit dans le cadre de la création en cours de la compagnie 25, Ici les nuits sont noires et calmes.

Nous aborderons en particulier le thème de l’ennui chez les jeunes.

Les participant.e.s sont invité.e.s à s’interroger, échanger sur le thème de l’ennui, de leur ennui ou…de leur absence d’ennui, pourquoi pas ? T’arrive-t-il de t’ennuyer ? Souvent, jamais ? Avec tes ami-e-s ? Quand tu es seul-e ? A l’école, en vacances, chez toi ? Que fais-tu pour ne plus t’ennuyer ? A partir de ces paroles, nous allons articuler des ateliers mêlant théâtre, danse, musique. L’idée est que chaque participant.e découvre la discipline dans laquelle il se sent le plus à l’aise pour créer, s’exprimer, seul ou en groupe. Bouger, danser, chanter, jouer, donner de la voix, du son…

Il y aura quatre intervenants (toujours 2 en même temps minimum) : un metteur en scène, une chorégraphe, un.e comédien.ne et un musicien.

2023-08-28T14:00:00+02:00 – 2023-08-28T17:00:00+02:00

