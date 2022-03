Atelier”Comme un jardinier, élabore ton paysage dans un backgarden !-Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 19 avril 2022, Saint-Vaast-la-Hougue.

2022-04-19 14:15:00 14:15:00 – 2022-04-19 16:30:00 16:30:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue

Réalisez des « back gardens » inspirés des jardins japonais. Dans votre cadre en bois rempli de sable, utilisez feuilles, galets, brindilles, mousses, ou coquillages et créez votre paysage. Exercez votre nez à reconnaître le parfum des plantes et amusez-vous avec des jeux fabriqués avec du bois et des végétaux.

+33 2 33 69 26 30 http://tatihou.manche.fr/

