Atelier ZI Gazette
2022-02-19

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19 12:00:00
Grange de la Smalah 47 route des Lacs

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born Une petite équipe a été formée pour créer une gazette locale qui portera sur les sujets que vous aurez choisi, et tout le monde peut en faire partie !

Les ateliers Haïkus, onomatopées et jogging dessin pour enfants proposés ce mois-ci au café vont par exemple alimenter le premier numéro !

Inscription obligatoire : Laura 07 50 42 57 75. +33 7 50 42 57 75 Une petite équipe a été formée pour créer une gazette locale qui portera sur les sujets que vous aurez choisi, et tout le monde peut en faire partie !

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born

