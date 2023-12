Rendez-vous K’fé Atelier Zétoiles Chéraute Catégories d’Évènement: Chéraute

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 09:30:00

fin : 2024-01-11 11:30:00 L’Office de Tourisme Pays Basque organise des temps de rencontres réguliers entre professionnels du tourisme.

Ces rendez-vous sont proposés tous les mois, un jeudi matin, dans différents sites de Soule.

Chacune de ces courtes rencontres s’articule autour de la découverte d’un site ou d’une activité, suivie d’un temps d’échanges autour d’un café.

Sur réservation..

Atelier Zétoiles Quartier Saihestoki

Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque

