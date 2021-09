Olivet Olivet,France Loiret, Olivet Atelier zéro gaspi en cuisine Olivet,France Olivet Catégories d’évènement: Loiret

INVITEZ LE ZÉRO-GASPI EN CUISINE Atelier de 2h30- 10 personnes Marion Nature vous propose un atelier cuisine spécial «zéro-gaspi». Vous apprendrez les astuces permettant d’acheter moins d’emballages, de cuisiner les petits restes et les épluchures. Le tout en réalisant une recette. • Samedi 11 septembre – 10h00 >12h30 Inscription par mail auprès d’Olivet en transition : [[association@olivetentransition.fr](mailto:association@olivetentransition.fr)](mailto:association@olivetentransition.fr) (participation sur adhésion à l’association) Adresse communiquée après inscription Samedi 25 septembre – 10h00 > 12h30 Inscription auprès de l’EPE45 au 09.81.22.99.23 (participation sur adhésion à l’association) Adresse communiquée après inscription Atelier cuisine : une recette zéro gaspi Olivet,France Olivet Olivet Loiret

