Atelier zéro déchets : le Tawashi, 27 mars 2021-27 mars 2021, Saintigny.

Saintigny Eure-et-Loir Saintigny

Connaissez vous l’éponge tawashi ? C’est une éponge fabriquée à partir de chutes de tissus, lavable et écolo ! Chez Artelier logis, on vous apprend à les fabriquer. Venez avec vos vieilles chaussettes, vos vieux tee-shirt et repartez avec des éponges lavables.

https://www.artelierlogis.fr/

artelier logis