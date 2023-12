Atelier zéro déchet « spécial noël » Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier zéro déchet « spécial noël » Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. gratuit Réservation par téléphone, mail ou à l’accueil du centre. Cet atelier vous donnera des idées de cadeaux DIY et zéro déchet pour un noël écoresponsable. L’association Zéro Waste Paris propose un atelier de fabrication d’un baume à lèvres naturel avec son emballage en tissu. De belles idées de cadeaux pour la planète à l’heure des fêtes ! Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.actisce.eu/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

@actisce Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris latitude longitude 48.894164822671,2.36458540980673

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/