Venez apprendre à cuisiner pour ne plus jeter vos fanes ! Rendez-vous au niveau des tables de la partie restauration et rejoignez les bénévoles lors d’une matinée gourmande ! Atelier gratuit, inscription préalable via HelloAsso, don libre. L’entrée se fait par la porte blanche à droite du rideau en fer.

Sur inscription (prix libre)

