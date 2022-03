Atelier zéro déchet Sens, 8 mars 2022, Sens.

Atelier zéro déchet Sens

2022-03-08 – 2022-03-08

Sens Yonne

EUR 0 0 L’agglomération du Grand Sénonais et ses partenaires organisent des ateliers pour apprendre à réduire, réutiliser et recycler.

Programme :

– Jeudi 3 mars – 14h à 16h – Epicerie solidaire Magali

Découverte : Le zéro déchet c’est quoi, comment ça marche ? Fabrication de Tawashi : apportez des chaussettes usagées ou solitaires et repartez avec des éponges lavables et réutilisables à l’infini (ou presque) !

– Mardi 8 mars – 9h15 à 11h15 – Association ATLAS

À l’occasion de la Journée des Droits de la Femme, il vous sera proposé un atelier cocooning. J’apprends à fabriquer mes produits de beauté et mes huiles de massage.

– Mercredi 9 mars – 14h à 16h– Centre social des Champs-Plaisants (attention changement d’adresse !)

Recyclerie : venez donner une nouvelle jeunesse ou une nouvelle fonction à vos objets et vos petits meubles dont vous

vous êtes lassé.

– Vendredi 11 mars – 9h30/11h30 et 14h/16h – Centre social des Champs-Plaisants

Couture : Upcycling Jean’s. Donnez une seconde vie à vos vieux jean’s !

– Du 7 au 11 mars : déposez vos dons à l’Espace Chaillots pour le Don’Acteur. Les objets et vêtements déposés doivent être propres, en état de fonctionner, non usés, non cassés. Ils doivent pouvoir être transportés par une seule personne.

– Lundi 14 mars au mercredi 16 mars – aux heures d’ouverture de l’Espace Chaillots

DON’ACTEUR – Donnez plutôt que jeter est le mot d’ordre de ces journées où chacun peut venir chiner et récupérer ce dont il a besoin et pas plus.

– Mardi 15 mars – 14h à 16h – Espace Chaillots

Couture Zéro Jetable : je fabrique mon filet à savon et sa pochette de transport.

– Mercredi 16 mars – 14h à 16h – Espace Chaillots

Atelier parents/enfants. Je fabrique ma pâte à modeler maison. Jeu Tri petits jeux en équipe autour du tri sélectif des déchets.

– Jeudi 17 mars – 9h à 11h – Espace Chaillots

Découverte zéro déchet : j’apprends à fabriquer mes produits d’hygiène et de beauté maison.

– Mardi 22 mars – 9h30 à 11h30 – ATLAS

Couture Zéro Jetable : je fabrique mon filet à savon et sa pochette de transport.

