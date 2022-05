ATELIER ZÉRO DÉCHET Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER ZÉRO DÉCHET Saint-Brevin-les-Pins, 7 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins. ATELIER ZÉRO DÉCHET Épicerie Retz’aunée 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-07 13:30:00 – 2022-05-07 15:30:00 Épicerie Retz’aunée 10 Rue du Général de Gaulle

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Apprenez à faire votre propre lessive et produit nettoyant.

Attention places limitées ! epicerie.retzaunee@gmail.com +33 9 87 39 90 90 Apprenez à faire votre propre lessive et produit nettoyant.

Attention places limitées ! Épicerie Retz’aunée 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Épicerie Retz'aunée 10 Rue du Général de Gaulle Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Épicerie Retz'aunée 10 Rue du Général de Gaulle Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

ATELIER ZÉRO DÉCHET Saint-Brevin-les-Pins 2022-05-07 was last modified: by ATELIER ZÉRO DÉCHET Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 7 mai 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique