ATELIER ZÉRO DÉCHET: RÉPARATION VÉLO ET ZONE DE GRATUITÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

ATELIER ZÉRO DÉCHET: RÉPARATION VÉLO ET ZONE DE GRATUITÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 11 mai 2022, Baugé-en-Anjou. ATELIER ZÉRO DÉCHET: RÉPARATION VÉLO ET ZONE DE GRATUITÉ À BAUGÉ Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou

2022-05-11 – 2022-05-11 Médiathèque Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire L’arrivée du printemps vous donne envie de sortir, de vous balader: venez déposer vos vélos d’occasion ou faire réparer le vôtre. ATELIER ZÉRO DÉCHET: RÉPARATION VÉLO ET ZONE DE GRATUITÉ À BAUGÉ mediatheque@baugeenanjou.fr +33 2 41 84 12 18 L’arrivée du printemps vous donne envie de sortir, de vous balader: venez déposer vos vélos d’occasion ou faire réparer le vôtre. Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Médiathèque Baugé Ville Baugé-en-Anjou lieuville Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

ATELIER ZÉRO DÉCHET: RÉPARATION VÉLO ET ZONE DE GRATUITÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou 2022-05-11 was last modified: by ATELIER ZÉRO DÉCHET: RÉPARATION VÉLO ET ZONE DE GRATUITÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 11 mai 2022 Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire