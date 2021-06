Arcueil Parc Paul Vaillant Couturier Arcueil, Val-de-Marne Atelier Zéro Déchet Parc Paul Vaillant Couturier Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Atelier zéro déchet ——————- ### Mercredi 21 Juillet 15h-17h La Mine participe à O’Quai d’Arceuil au Parc Paul Vaillant Couturier et propose un atelier Zéro Déchet Venez rejoindre Céline et Martine pour apprendre à réaliser des éponges en chausettes trouées, des emballages cadeaux avec de vieux draps, et des sacs avec des T-Shirts usagés. La Mine propose aussi de 15h-19h une animation braderie et une buvette [Programme détailé d’O quai d’Arcueil](https://www.arcueil.fr/oquai-programme-du-7-au-23-juillet/) [Le site de la Mine](https://ressourcerie-la-mine.com/)

Parc Paul Vaillant Couturier Rue du 8 Mai 1945, 94110 Arcueil

