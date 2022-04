ATELIER ZÉRO DÉCHET Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots Hérault 17h-18h30 Atelier Zéro Déchet par Ocean Protection France en partenariat avec la Ville Dans le cadre de la « Fête de la Mer et des Littoraux » Au pied du Phare de la Méditerranée Infos : 07 67 83 26 46 ou 04 67 07 73 34 https://oceanprotectionfrance.com

