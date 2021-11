Saint-Pierre-en-Auge Médiathèque Marcel-Rivière Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Atelier zéro déchet Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Médiathèque Marcel-Rivière, le mercredi 27 avril 2022 à 14:30

Les microbes n’ont qu’à bien se tenir ! Venez apprendre à fabriquer du gel désinfectant pour les mains et des lingettes assainissantes réutilisables pour la maison à partir de recettes et d’astuces simples et naturelles. Dans une démarche de réduction des déchets, pensez à apporter un flacon et une boîte refermables pour remporter vos productions.

Gratuit/Réservation

Atelier environnement Médiathèque Marcel-Rivière 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T16:00:00

