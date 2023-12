Atelier zéro déchet Médiathèque Hélène Berr Paris, 17 février 2024, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 10h30 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit Réservation sur place auprès des bibliothécaires ou par téléphone

Vous avez envie de contribuer à la réduction des déchets ?

De revenir à des formules plus simples et naturelles, de faire des économies ? Et d’être fier(e) d’avoir fabriqué un produit vous-même ?

Alors l’atelier Zéro déchet est fait pour vous !

Rendez-vous un samedi par mois, un mois sur deux, au rez-de-chaussée de la médiathèque pour apprendre à fabriquer vos produits.

Inscriptions par téléphone ou auprès des bibliothécaires, à partir d’un mois avant la date de chaque atelier

N’hésitez pas à apporter vos propres contenants, bocaux ou bouteilles pour emporter vos créations.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Médiathèque Hélène Berr flacons de produits naturels avec décor végétal