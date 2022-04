Atelier Zéro Déchet Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Atelier Zéro Déchet Maison des Associations Van Marcke, 16 avril 2022, Wattrelos. Atelier Zéro Déchet

Maison des Associations Van Marcke, le samedi 16 avril à 10:00

Wattrelos Ville Nature vous propose un atelier Zéro déchet sur le thème du cycle de la plante. Samedi 16 avril 2022 de 10h à 12h Gratuit Inscription sur [https://familleszerodechet.fr](https://familleszerodechet.fr) où vous trouverez plein d’ateliers pratiques et gratuits. Contact : [wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr) ou 03-20-65-51-21

Gratuit

Par Wattrelos Ville Nature Maison des Associations Van Marcke 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Maison des Associations Van Marcke Adresse 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Departement Nord

Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Atelier Zéro Déchet Maison des Associations Van Marcke 2022-04-16 was last modified: by Atelier Zéro Déchet Maison des Associations Van Marcke Maison des Associations Van Marcke 16 avril 2022 Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord