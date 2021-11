Wattrelos Maison des Associations Van Marcke Nord, Wattrelos Atelier Zéro Déchet Maison des Associations Van Marcke Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Maison des Associations Van Marcke, le vendredi 3 décembre à 09:00

La Maison des Parents vous propose un atelier zéro déchet le vendredi 3 décembre 2021 à 9h. En cuisine, vous avez besoin d’avoir des herbes aromatiques à portée de main. A défaut d’en avoir fraichement cueillies, utiliser des herbes séchées a aussi des avantages. Vous apprendrez à confectionner un séchoir à plantes. Comment vous inscrire ? Les inscriptions se feront via la plateforme « familleszerodechet.fr » ou Envoyez un courriel à [[wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr)](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr) ou téléphonez au 03.20.65.51.21 Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit

Maison des Associations Van Marcke 2 rue Pierre Brossolette Wattrelos

2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T11:00:00

2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T11:00:00

