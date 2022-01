Atelier zéro déchet Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch Ille-et-Vilaine Venez participer à cet atelier zéro déchet ! Travaux manuels. Atelier zéro déchet avec le SMICTOM du Pays de Fougères. Venez apprendre à réutiliser/recycler d’anciens matériaux pour leur donner une nouvelle vie ou créer vous-même vos produits du quotidien.

Gratuit.

