Saône-et-Loire EUR 0 0 Cet atelier aura lieux dans le Fablab de Bellevue.

Venez découvrir comment faire des jeux et jouets zéro déchet, et utiliser le Fablab pour réparer, remplacer ou concevoir vos propre jeux et jouets.

Sur inscription. laurent.gaye@grandautunoismorvan.fr +33 3 85 86 64 74 https://www.grandautunoismorvan.fr/ Rue des Maquis Autunois Morvan Centre de Ressources Numériques – Fablab Autun

