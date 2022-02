Atelier Zéro déchet le kiosque Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Dans le cadre de ses ateliers « Zéro déchet, et si on s’y mettait ? », Rennes Métropole vous propose un rendez-vous gratuit à Chantepie : **optimiser son temps en cuisine.** Pour vous aider à organiser vos repas de la semaine et cuisiner sans contrainte, ni déchet. ### **Informations pratiques :** * gratuit * [sur inscription](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900) * masque obligatoire * samedi 4 juin de 19h à 20h30, au Kiosque _(avenue des Méliettes)_

Optimiser son temps en cuisine

2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T20:30:00

