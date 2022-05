Atelier Zéro Déchet Laruns, 18 mai 2022, Laruns.

Atelier Zéro Déchet Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns

2022-05-18 15:00:00 – 2022-05-18 17:00:00 Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns

Dans le cadre de sa politique de prévention et de gestion des déchets, la Communauté de Commune de la Vallée d’Ossau organise des ateliers Zéro Déchets ouverts à tous les habitants de la Vallée. nCes ateliers gratuits sont animés par Delphine, éco-ambassadrice au service environnement de la CCVO. nIls permettrons de fabriquer soi-même et en toute convivialité des produits d’entretien et d’hygiène, de réduire les emballages ou encore de réparer son vélo.

CCVO

