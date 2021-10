Landivisiau Landivisiau Finistère, Landivisiau Atelier “Zéro Déchet” Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

Atelier “Zéro Déchet” Landivisiau, 27 octobre 2021, Landivisiau. Atelier “Zéro Déchet” La Sphère 32 rue Georges Clemenceau Landivisiau

2021-10-27 – 2021-10-27 La Sphère 32 rue Georges Clemenceau

Landivisiau Finistère Landivisiau Atelier parent-enfant. Proposé par Lætitia Marc, ambassadrice du tri à la CCPL, autour de la pâte à modeler. Apporter des récipients hermétiques. Une place pour un adulte accompagné d’un enfant de 3 à 8 ans. Mercredi 27 octobre : à 14h et à 15h. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. l.marc@pays-de-landivisiau.com +33 2 98 68 42 41 Atelier parent-enfant. Proposé par Lætitia Marc, ambassadrice du tri à la CCPL, autour de la pâte à modeler. Apporter des récipients hermétiques. Une place pour un adulte accompagné d’un enfant de 3 à 8 ans. Mercredi 27 octobre : à 14h et à 15h. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. La Sphère 32 rue Georges Clemenceau Landivisiau

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Landivisiau Adresse La Sphère 32 rue Georges Clemenceau Ville Landivisiau lieuville La Sphère 32 rue Georges Clemenceau Landivisiau