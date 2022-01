Atelier Zéro déchet, Impression plastique Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Zéro déchet, Impression plastique Bibliothèque Jeunesse Diderot, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 10h30 à 12h30

gratuit

Venez créer des compositions sensibles et originales à partir de sacs plastiques avec l’artiste Sophie Hélène… L’occasion de parler de la protection de l’environnement! La plasticienne Sophie Hélène propose, dans cet atelier, d’imprimer directement des sacs plastiques sur papier fort, l’effet est saisissant… Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil Paris 75012

1 : Gare de Lyon (Paris) (250m) 57 : Daumesnil – Diderot (Paris) (39m)

Contact : 01 43 40 69 94 bibliotheque.diderot@paris.fr Atelier;Théâtre;Photo

Date complète :

2022-03-19T10:30:00+01:00_2022-03-19T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot Adresse 42 avenue Daumesnil Ville Paris lieuville Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Departement Paris

Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Zéro déchet, Impression plastique Bibliothèque Jeunesse Diderot 2022-03-19 was last modified: by Atelier Zéro déchet, Impression plastique Bibliothèque Jeunesse Diderot Bibliothèque Jeunesse Diderot 19 mars 2022 Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris

Paris Paris