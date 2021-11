Dontrien Foyer rural de DONTRIEN Dontrien, Marne Atelier zéro déchet Foyer rural de DONTRIEN Dontrien Catégories d’évènement: Dontrien

Marne

Atelier zéro déchet Foyer rural de DONTRIEN, 23 novembre 2021, Dontrien. Atelier zéro déchet

Foyer rural de DONTRIEN, le mardi 23 novembre à 14:30

A l’attention des habitants de Dontrien. Atelier intergénérationnel avec la présence d’une classe du regroupement scolaire de Dontrien. Places limitées à 20 personnes. Cet atelier est animé par la direction des déchets du Grand Reims. Les animateurs pourront vous donner des pistes pour réduire vos déchets. En effet, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

Sur inscription

Fabrication d’une éponge Tawashi et d’un produit Multi-Usages Foyer rural de DONTRIEN 51490 DONTRIEN Dontrien Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T14:30:00 2021-11-23T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dontrien, Marne Autres Lieu Foyer rural de DONTRIEN Adresse 51490 DONTRIEN Ville Dontrien lieuville Foyer rural de DONTRIEN Dontrien