Vous souhaitez passer du temps avec votre enfant? En savoir plus sur la fabrication de produits cosmétiques zéro déchets? Alors n'hésitez plus et venez participer à cette atelier duo parent-enfant. Au programme fabrication d'un baume à lèvres et d'une crème hydratante. Atelier ouvert aux enfants à partir de 7 ans, un adulte est obligatoire. Tarif : 25euro pour le duo.

