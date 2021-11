Les Lilas marché les lilas Les Lilas, Seine-Saint-Denis Atelier Zéro déchet – Emballage cadeaux en tissus marché les lilas Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

Atelier Zéro déchet – Emballage cadeaux en tissus marché les lilas, 24 novembre 2021, Les Lilas. Atelier Zéro déchet – Emballage cadeaux en tissus

marché les lilas, le mercredi 24 novembre à 10:00

Atelier pour tous en accès libre au marché des Lilas de 10h à 12h30 L’équipe de l’opération zéro déchet « Ramène ta boite » vous propose un atelier furoshiki ou l’art d’emballer vos cadeaux dans des tissus colorés. Un atelier simple et très utile pour lutter contre les 20 000 tonnes de papiers cadeaux qui se retrouvent instantanément dans vos poubelles. Apprenez à emballez vos cadeaux avec des tissus colorés pour réduire les déchets à usage unique marché les lilas les lilas Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Autres Lieu marché les lilas Adresse les lilas Ville Les Lilas lieuville marché les lilas Les Lilas