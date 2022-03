Atelier Zéro Déchet dans la salle de bain Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 30 avril 2022 à 10h à la Ferme d’en Haut, vous apprendrez les bases pour diminuer les déchets dans la salle de bain.** Échange de bonnes pratiques et atelier de fabrication de produits cosmétiques simples (baume, ou gommage, ou lotion nettoyante) – avec Sophie FRYS **Gratuit sur inscription.** Inscriptions **via le formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-zero-dec](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-zero-dec) **Renseignements auprès du service Développement durable :** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Email :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

