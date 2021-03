Roubaix Hôtel de Ville - Salle Pierre de Roubaix Nord, Roubaix Atelier zéro déchet couches lavables Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

A scratch ou à pression, en coton, bambou ou microfibre : la couche lavable se distingue car son principe, vous l’aurez compris, est de la laver et la réutiliser durant la période nécessaire. Afin de comprendre le fonctionnement, la ville de Roubaix **vous propose un atelier Couche Lavable, le samedi 10 avril à 10h en salle de Conseil Municipal.** Gratuit / Port du masque obligatoire

Inscription obligatoire au 03 20 66 47 72

ou par mail [zerodechet@ville-roubaix.fr](mailto:zerodechet@ville-roubaix.fr)

