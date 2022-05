ATELIER ZÉRO DÉCHET CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vous souhaitez apprendre à fabriquer vos produits bons pour la santé, pour la planète et pour votre porte monnaie? Venez participer à la fabrication de deux produits zéro déchets dans la joie et la bonne humeur ! Au programme : Mercredi 18 mai fabrication d'un déodorant et d'un nettoyant multi-usage ; Mercredi 6 juillet fabrication d'un lait pour le corps et d'une lessive. Tarif 25€/personne.

