Campus de Néoma Business Scool, le lundi 22 novembre à 12:30

Atelier animé par la direction des déchets du Grand Reims au Foyer sur le campus 1. Les animateurs pourront vous donner des pistes pour réduire vos déchets. En effet, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Fabrication d’un produit ménager alternatif et multi-usages Campus de Néoma Business Scool 59 rue Pierre Taittinger; 51 100 reims Reims Croix-Rouge Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T12:30:00 2021-11-22T13:30:00

