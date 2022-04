Atelier Zéro Déchet Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, le mercredi 27 avril à 15:00

Wattrelos Ville Nature vous propose un atelier Zéro déchet sur le thème de “Le pain rassis, on en fait quoi ?”. Mercredi 27 avril 2022 de 15h à 17h Gratuit Inscription sur [[https://familleszerodechet.fr](https://familleszerodechet.fr)](https://familleszerodechet.fr) où vous trouverez plein d’ateliers pratiques et gratuits. Contact : [[wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr)](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr) ou 03-20-65-51-21

Gratuit

Par Wattrelos Ville Nature Bibliothèque Annexe du Sapin Vert 47 Rue de l’Union, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T17:00:00

