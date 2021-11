Wattrelos Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord, Wattrelos Atelier Zéro Déchet Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

le samedi 11 décembre à 09:30

La Maison des Parents vous propose un atelier zéro déchet le samedi 11 décembre 2021 à 9h30. Vous apprendrez à confectionner des gâteaux aux légumes et légumineuses. Comment vous inscrire ? Les inscriptions se feront via la plateforme « familleszerodechet.fr » ou Envoyez un courriel à [[wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr)](mailto:wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr) ou téléphonez au 03.20.65.51.21 Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit

Avec la Maison des Parents Bibliothèque Annexe du Sapin Vert 47 Rue de l'Union, 59150 Wattrelos

2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T11:30:00

