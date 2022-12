Atelier Zéro déchet avec Marie-Ange au Café-Librairie « Sur la Route » au Huelgoat. Huelgoat Huelgoat OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat

Atelier Zéro déchet avec Marie-Ange au Café-Librairie « Sur la Route » au Huelgoat. Huelgoat, 17 décembre 2022, Huelgoat OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Huelgoat. Atelier Zéro déchet avec Marie-Ange au Café-Librairie « Sur la Route » au Huelgoat. 1 Rue des Cieux Huelgoat Finistère

2022-12-17 – 2022-12-17 Huelgoat

Finistère Huelgoat Fabriquez vos cadeaux, emballages et decorations de Noël Zéro Déchet. jmaunet@gmail.com Huelgoat

dernière mise à jour : 2022-12-10 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Huelgoat Autres Lieu Huelgoat Adresse 1 Rue des Cieux Huelgoat Finistère OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Ville Huelgoat OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Huelgoat lieuville Huelgoat Departement Finistère

Huelgoat Huelgoat OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Huelgoat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huelgoat-ot-monts-darree-yeun-elez-huelgoat/

Atelier Zéro déchet avec Marie-Ange au Café-Librairie « Sur la Route » au Huelgoat. Huelgoat 2022-12-17 was last modified: by Atelier Zéro déchet avec Marie-Ange au Café-Librairie « Sur la Route » au Huelgoat. Huelgoat Huelgoat 17 décembre 2022 1 Rue des Cieux Huelgoat Finistère OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Huelgoat Finistère finistère Huelgoat

Huelgoat OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Huelgoat Finistère