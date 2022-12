ATELIER ZÉRO DÉCHET À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire 2ème atelier zéro déchet pour cette année scolaire. Fabrication de petits sacs en tissu pour les achats en vrac, le pain, les légumes… et recyclage de chaussettes et collants pour créer des éponges tawashi. Merci d’ apporter du tissu, des galons si vous avez ainsi que votre machine à coudre.

