Enchantements et secrets d’ateliers Atelier Zazcat, 31 mars 2023, Santeuil. Enchantements et secrets d’ateliers 31 mars – 2 avril Atelier Zazcat Exposition, démonstrations de savoir-faire et ateliers modelage sur le thème “Beauté quotidienne” Atelier Zazcat 9 rue rené simon 95640 santeuil Santeuil 95640 Val-d’Oise Île-de-France Les oeuvres poétiques de Zazcat seront présentées et leurs histoires racontées.

A loccasion des Journées Européennes des Métiers d’Art les poteries pour le jardin, nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes seront également exposées. Des visites de l’atelier seront organisées ainsi que des temps d’échanges et de questions/réponses sur le métier de céramiste/potier. Des démontrations de savoir-faire seront proposées toute la journée (tournage, modelage, kurinuki…). Des ateliers modelage seront accessibles aux enfants entre 6 et 12 ans. chacun repartira avec son objet.

2023-03-31

2023-04-02

