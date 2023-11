Atelier yosakoi Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Atelier yosakoi Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 18 novembre 2023, Paris.

de 15h00 à 16h00

Le samedi 18 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles Venez découvrir le yosakoi – une danse dynamique et joyeuse venue du Japon qui mélange tradition et modernité – avec la troupe Yosakoi Paris Hinodemai. Nous sommes la troupe de danse Yosakoi Paris Hinodemai et nous avons eu la chance de participer aux 70 ans du festival d’origine à Kochi en août dernier. C’est avec plaisir que nous allons vous faire une démonstration pour partager avec vous la joie du yosakoi. Rejoignez-nous ensuite pour une initiation ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact :

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz
66 rue des Couronnes
75020 Paris

