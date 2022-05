ATELIER YOGA SERENITE Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

Rue Salvador Allende Lens 62300 Lens Un atelier de 90 minutes durant lequel vous n’aurez rien d’autre à faire qu’à vous laisser guider pour une méditation thématique, méditation sonore, Yoga Nidra, relaxation sonore …Chaque atelier sera unique, un voyage au cœur de soi rythmé par ma voix et les vibrations de mes instruments.

lensyoga@gmail.com http://www.lensyoga.fr/

