Atelier yoga Salles, 23 avril 2022, Salles. Office de tourisme du Val de l'Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles

2022-04-23 15:30:00 – 2022-04-23 16:30:00

Salles Gironde EUR 15 Atelier : Dynamiser L'énergie Vitale Pour Accueillir Le Printemps en plein coeur du Val de l'Eyre

Quoi de mieux pour se renouveler durant un après-midi bien-être alliant le yoga et la naturopathie ?

Deux disciplines qui associent des bienfaits, d'ordre physique, mental, émotionnel, et spirituel.

Quoi de mieux pour se renouveler durant un après-midi bien-être alliant le yoga et la naturopathie ?

+33 5 56 88 30 11

Quoi de mieux pour se renouveler durant un après-midi bien-être alliant le yoga et la naturopathie ?

Deux disciplines qui associent des bienfaits, d’ordre physique, mental, émotionnel, et spirituel. pixabay

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles

