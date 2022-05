Atelier Yoga pour adultes

Yoga dynamique le mercredi Venez découvrir les cours de Hatha Yoga. Méditations, postures et exercices respiratoires pour et adultes. Cet atelier est proposé par Jérôme, jeune créateur de l'entreprise YOG'Avenir. Tarifs : 350€ l'année, 135€ les 10 cours et 16€ la séance. Le premier cours "découverte" est gratuit ! Les places étant limitées , les inscriptions sont vivement conseillées. contact@yogavenir.fr +33 7 50 28 08 33

