Atelier Yoga Plus en présentiel et en ligne Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Atelier Yoga Plus en présentiel et en ligne Pléneuf-Val-André, 6 mars 2022, Pléneuf-Val-André. Atelier Yoga Plus en présentiel et en ligne Le Fil du Yoga 5 Impasse Frédéric Le Normand Pléneuf-Val-André

2022-03-06 – 2022-03-06 Le Fil du Yoga 5 Impasse Frédéric Le Normand

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Ce temps plus long de pratique favorise un approfondissement des exercices de Hatha Yoga (postures, enchaînements, respiration….), offre l’occasion de préciser certaines notions théoriques (biomécanique, spiritualité, philosophie, symbolisme…), et permet d’aller plus loin dans la détente et le lâcher prise. C’est aussi l’occasion de s’offrir un temps rien que pour soi. Organisé par le Fil du Yoga. Inscription obligatoire, places limitées en présentiel. Payant. fabindia.costa@gmail.com +33 6 09 39 41 80 http://www.le-fil-du-yoga.fr/ Ce temps plus long de pratique favorise un approfondissement des exercices de Hatha Yoga (postures, enchaînements, respiration….), offre l’occasion de préciser certaines notions théoriques (biomécanique, spiritualité, philosophie, symbolisme…), et permet d’aller plus loin dans la détente et le lâcher prise. C’est aussi l’occasion de s’offrir un temps rien que pour soi. Organisé par le Fil du Yoga. Inscription obligatoire, places limitées en présentiel. Payant. Le Fil du Yoga 5 Impasse Frédéric Le Normand Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Le Fil du Yoga 5 Impasse Frédéric Le Normand Ville Pléneuf-Val-André lieuville Le Fil du Yoga 5 Impasse Frédéric Le Normand Pléneuf-Val-André Departement Côtes d'Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Atelier Yoga Plus en présentiel et en ligne Pléneuf-Val-André 2022-03-06 was last modified: by Atelier Yoga Plus en présentiel et en ligne Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 6 mars 2022 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor