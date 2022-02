ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS Le Mans, 26 février 2022, Le Mans. ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS Association Spirales – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans

2022-02-26 – 2022-02-26 Association Spirales – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel

Le Mans Sarthe Venez découvrir la pratique du Yoga en partageant un moment privilégié avec votre enfant. Pour vous inscrire, veuillez contacter Peggy Blanchard Tarif : 10€ par participant Tél : 06-15-62-58-05 Mail : peggyoga72@gmail.com ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS peggyoga72@gmail.com Venez découvrir la pratique du Yoga en partageant un moment privilégié avec votre enfant. Pour vous inscrire, veuillez contacter Peggy Blanchard Tarif : 10€ par participant Tél : 06-15-62-58-05 Mail : peggyoga72@gmail.com Association Spirales – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Association Spirales - Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Ville Le Mans lieuville Association Spirales - Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS Le Mans 2022-02-26 was last modified: by ATELIER YOGA PARENTS-ENFANTS Le Mans Le Mans 26 février 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe